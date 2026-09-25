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धर्मशाला: गणेश महोत्सव में दीक्षा और विशाल के भजनों पर झूमे श्रद्धालु, आज बाणगंगा में होगा भव्य विसर्जन
कोतवाली बाजार स्थित गीता भवन मंदिर में चल रहे 20वें श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव में श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। महोत्सव के नौवें दिन आयोजित भजन संध्या में श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयघोष से पूरा पंडाल गूंज उठा।
भजन संध्या में सोलन की गायिका दीक्षा भारद्वाज और गायक विशाल ने मंच संभाला। दोनों कलाकारों ने एक के बाद एक भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। उनकी प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे।
कार्यक्रम के दौरान जैसे-जैसे भजनों की प्रस्तुतियां आगे बढ़ीं, श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता गया। पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं ने भजनों के साथ तालियां बजाईं और भगवान गणेश के जयकारे लगाए।
दीक्षा भारद्वाज और विशाल की प्रस्तुतियों ने गणेश महोत्सव की भजन संध्या को खास बना दिया। श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत का जमकर आनंद लिया।
महोत्सव के बाद आज बाणगंगा में गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का भव्य विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने निर्देश दिए हैं कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन केवल पहले से निर्धारित और चयनित सुरक्षित स्थानों पर ही किया जाए।
प्रशासन के निर्देशों के अनुसार विसर्जन शोभायात्रा निकालने के लिए एसडीएम से मार्ग और समय की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शोभायात्रा के दौरान डीजे या लाउडस्पीकर बजाने के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेनी होगी।
विसर्जन के दौरान पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी प्रशासन ने विशेष निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने मिट्टी और पुनर्चक्रित होने वाली मूर्तियों के इस्तेमाल तथा उनके उचित विसर्जन पर जोर दिया है।
वहीं, विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत रखी जाएगी। मौके पर आपदा प्रबंधन दल की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
इस तरह भजन संध्या के भक्तिमय माहौल के बाद आज गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ 20वें श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव का समापन होगा।
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