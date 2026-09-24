कांगड़ा: ज्वालाजी में श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन गूंजा श्रीकृष्ण जन्म का जयघोष

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श्रीराम मंदिर देहरा रोड (चुंगी) ज्वालाजी में स्वर्गीय गौरी शंकर शर्मा की स्मृति में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लिया। 21 से 27 सितंबर तक आयोजित हो रही इस कथा में कथा व्यास आचार्य भवानी शंकर शर्मा ने भगवान श्रीकृष्ण की जन्मलीला का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। कथा के दौरान जैसे ही भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का प्रसंग आया, पंडाल में श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर शालिग्राम भगवान और माता तुलसी के विवाह का भी प्रसंग सुनाया गया। आयोजकों के अनुसार श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 27 सितंबर तक चलेगा। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। कथा के अंतिम दिन 27 सितंबर को भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। आयोजनकर्ता व सहयोगी ऋषि, अंजू, वैष्णवी, केशव व राजकुमार काकू ने पूरे आयोजन में अपना सहयोग किया और श्रद्धांलुओं को प्रसाद वितरित किया।

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