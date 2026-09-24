फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Weather: Heavy rain in Dharamshala; clouds to pour over Himachal for this long; alert issued for eigh

हिमाचल माैसम ने बदली करवट: धर्मशाला में झमाझम बारिश, राज्य में इतने दिन बरसेंगे बादल, आठ जिलों के लिए अलर्ट

Thu, 24 Sep 2026 06:50 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला/धर्मशाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला/धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 24 Sep 2026 06:50 PM IST
सार

प्रदेश के कई भागों में माैसम ने करवट बदली है। धर्मशाला में शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। अचानक बदले माैसम से तापमान में भारी गिरावट आई। शिमला में दिनभर माैसम साफ रहा। 

विज्ञापन
Himachal Weather: Heavy rain in Dharamshala; clouds to pour over Himachal for this long; alert issued for eigh
धर्मशाला में तेज हवाओं के साथ बारिश। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश के कई भागों में माैसम ने करवट बदली है। धर्मशाला में गुरुवार को मौसम के कई रंग देखने को मिले। दिन के समय जहां तेज धूप थी और तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, वहीं शाम 5:30 बजे अचानक तेज हवाएं और हल्की बारिश शुरू हो गई। माैसम में आए बदलाव से तापमान में भारी गिरावट आई है। तापमान लुढ़ककर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के तुरंत बाद आसमान में एक शानदार नजारा देखने को मिला। धूप और बारिश के इस खूबसूरत संगम से आसमान में एक इंद्रधनुष उभर आया, जिसने धर्मशाला की इस सुहावनी शाम को और भी खुशनुमा बना दिया। ऊना में बूंदाबांदी हुई। शिमला में दिनभर माैसम साफ रहा। 

विज्ञापन

राज्य में इतने दिन बरसेंगे बादल
माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24, 25 और 30 सितंबर को राज्य में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 26 और 29 सितंबर को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं 26 सितंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 27 और 28 सितंबर को राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।  साथ ही 27 सितंबर को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और 28 सितंबर कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अलर्ट है। राज्य में कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

इन जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट
 28 सितंबर के लिए शिमला, सोलन व सिरमाैर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 26 सितंबर को शिमला, सोलन व सिरमाैर में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है। 27 सितंबर को बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व किन्नाैर के लिए बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। सिरमाैर के लिए अंधड़ के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

विज्ञापन

तापमान में गिरावट के आसार
अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद, अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अगले 4-5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

अधिकतम तापमान
ऊना 34.4
बिलासपुर 32.5
मंडी 32.4
भुंतर 31.0
कांगड़ा 30.8
नाहन 29.1
सोलन 28.0
धर्मशाला 28.0
मनाली 24.4
शिमला 24.0

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed