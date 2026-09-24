फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Board of School Education: Schedule for SOS practical exams released; exams to begin on this date

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड: एसओएस की प्रायोगिक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, इस दिन से होंगी शुरू

Thu, 24 Sep 2026 07:52 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 24 Sep 2026 07:52 PM IST
सार

 राज्य मुक्त विद्यालय के सितंबर और अक्तूबर-2026 सत्र की मैट्रिक एवं जमा दो कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं 8 से 17 अक्तूबर तक संबंधित अध्ययन केंद्रों में संचालित होंगी। 

विज्ञापन
Himachal Board of School Education: Schedule for SOS practical exams released; exams to begin on this date
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के सितंबर और अक्तूबर-2026 सत्र की मैट्रिक एवं जमा दो कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं 8 से 17 अक्तूबर तक संबंधित अध्ययन केंद्रों में संचालित होंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षाएं अध्ययन केंद्र स्तर पर आंतरिक रूप से करवाई जाएंगी और संबंधित विषय के शिक्षक और परीक्षक ही प्रश्नपत्र तैयार करेंगे।

विज्ञापन


उन्होंने बताया कि यदि किसी विषय के लिए संबंधित अध्ययन केंद्र में शिक्षक या परीक्षक उपलब्ध नहीं है, तो अध्ययन केंद्रों को संबंधित जिले के उप निदेशक (शिक्षा) से संपर्क कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर संबंधित स्कूल यूजर लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अध्ययन केंद्र अपने लॉगिन से आवश्यक दस्तावेज डाउनलोड कर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed