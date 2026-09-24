{"_id":"6ab523e1ce1db71f280a8aeb","slug":"video-weather-takes-a-turn-in-dharamshala-mercury-drops-amidst-strong-winds-and-heavy-rain-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: धर्मशाला में मौसम ने बदली करवट, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से पारा लुढ़का, आसमान में दिखा इंद्रधनुष का खूबसूरत नजारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धर्मशाला में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट बदली और कई रंग दिखाए। दिन के समय जहां तेज धूप थी और तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, वहीं शाम 5:30 बजे अचानक तेज हवाएं और हल्की बारिश शुरू हो गई। इस अचानक हुए बदलाव से तापमान में भारी गिरावट आई। तापमान लुढ़ककर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। बारिश के तुरंत बाद आसमान में एक शानदार नजारा देखने को मिला। धूप और बारिश के इस खूबसूरत संगम से आसमान में एक इंद्रधनुष उभर आया, जिसने धर्मशाला की इस सुहावनी शाम को और भी खुशनुमा बना दिया।

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