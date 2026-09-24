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कांगड़ा: धर्मशाला में सुधीर शर्मा के समर्थन में भाजपा का पलटवार, कांग्रेस नेताओं पर बयानबाजी का लगाया आरोप
भाजपा मंडल धर्मशाला ने कांग्रेस नेताओं की ओर से भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा को लेकर दिए जा रहे बयानों पर पलटवार किया है। मंडल ग्रामीण महामंत्री सुभम सूद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सुधीर शर्मा धर्मशाला की आवाज हैं और भाजपा पदाधिकारी तथा पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं।
सुभम सूद ने आरोप लगाया कि धर्मशाला में लगातार चुनावी हार के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से सुधीर शर्मा को निशाना बनाकर बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह की बयानबाजी का राजनीतिक और तथ्यात्मक स्तर पर जवाब देगी।
सुभम सूद ने दावा किया कि सुधीर शर्मा के मंत्री रहते धर्मशाला क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी समेत कई विकास कार्य हुए। वहीं उन्होंने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर धर्मशाला के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
हालांकि ये भाजपा मंडल की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। इनके समर्थन में इस प्रेस वार्ता के दौरान कोई विस्तृत परियोजना-वार आंकड़ा प्रस्तुत किए जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
भाजपा मंडल ने धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे को भी उठाया। सुभम सूद ने सरकार से करीब 30 करोड़ रुपये की राशि जल्द जमा करवाने की मांग की।
यह मुद्दा पहले भी राजनीतिक बहस का विषय रहा है। जून 2026 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर के लिए 30,03,94,254 रुपये जमा करने की समयसीमा को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा था।
सुभम सूद ने टांडा मेडिकल कॉलेज में दवाइयों की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से अस्पताल में मरीजों को जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवाने की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
हाल के दिनों में भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी टांडा मेडिकल कॉलेज में दवाइयों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं।
सुधीर शर्मा के आवास को लेकर कांग्रेस नेताओं की ओर से उठाए गए सवालों पर सुभम सूद ने कहा कि उनके अनुसार घर सुधीर शर्मा ने अपनी कमाई से बनाया है और संबंधित दस्तावेज विजिलेंस को दिए जा चुके हैं।
उन्होंने कांग्रेस नेताओं और उनके करीबियों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी सार्वजनिक करने का दावा किया। इन दावों और आरोपों से संबंधित अंतिम तथ्य जांच और उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों से ही स्पष्ट होंगे।
इसी बीच, 23 सितंबर को सुधीर शर्मा आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में धर्मशाला स्थित विजिलेंस कार्यालय में पेश हुए थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनसे कई घंटे पूछताछ हुई और उन्होंने जांच से संबंधित दस्तावेज अधिकारियों को उपलब्ध करवाए। मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है।
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