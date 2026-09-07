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कांगड़ा: जालग में खेल मैदान पर दमखम दिखा रहीं बेटियां, 26 स्कूलों की 250 छात्राओं में कड़ा मुकाबला
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जालग इन दिनों खेल प्रतिभाओं से गुलजार है। यहां जयसिंहपुर जोन की अंडर-19 छात्राओं की तीन दिवसीय जोनल खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ी पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। प्रतियोगिता में जयसिंहपुर जोन के 26 उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की करीब 250 छात्राएं हिस्सा ले रही हैं।
खेल मैदान में सुबह से ही खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वॉलीबाल, कबड्डी और खो-खो जैसे खेलों में छात्राएं पूरी ताकत और रणनीति के साथ मुकाबले में उतर रही हैं। वहीं बैडमिंटन और शतरंज की स्पर्धाओं में भी खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं।
प्रतियोगिता के दौरान वॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन और शतरंज की स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। अलग-अलग स्कूलों से पहुंची छात्राएं जीत के लिए मैदान में पसीना बहा रही हैं। खेल के दौरान खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के साथ अनुशासन और टीम भावना भी देखने को मिल रही है।
तीन दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने किया था। ध्वजारोहण के साथ प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इसके बाद दूसरे दिन विभिन्न खेलों के मुकाबलों में छात्राओं ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों की नजरें अब आगामी स्तर की प्रतियोगिताओं में जगह बनाने पर टिकी हैं। खिलाड़ी न केवल अपने स्कूल बल्कि पूरे जयसिंहपुर जोन का नाम रोशन करने के लिए मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रही हैं।
खेल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में उत्साह उस समय और बढ़ गया, जब आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए चयनित होने वाली छात्राओं को 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।
मंत्री की इस घोषणा से प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही छात्राओं और उनके साथ पहुंचे शिक्षकों में भी उत्साह है। खिलाड़ियों के लिए यह प्रतियोगिता अपनी प्रतिभा साबित करने और आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गई है।
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