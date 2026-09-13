Kangra News: लंबागांव में नौ वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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पुलिस के अनुसार घटना के वक्त बच्ची की मां दिहाड़ी मजदूरी के लिए घर से बाहर गई हुई थी। रविवार को बच्ची जब पड़ोसी के घर गाय को रोटी देने पहुंची तो आरोपी ने उसे अपने पास बुलाकर अनुचित हरकतें शुरू कर दीं। बच्ची के विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर उसे थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद सहमी हुई बच्ची तुरंत अपने घर भाग आई। विज्ञापन

दोपहर को मां के लौटने पर बच्ची ने रोते हुए आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजनों ने पंचायत प्रतिनिधियों को सूचना दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण करवा लिया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार घटना के वक्त बच्ची की मां दिहाड़ी मजदूरी के लिए घर से बाहर गई हुई थी। रविवार को बच्ची जब पड़ोसी के घर गाय को रोटी देने पहुंची तो आरोपी ने उसे अपने पास बुलाकर अनुचित हरकतें शुरू कर दीं। बच्ची के विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर उसे थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद सहमी हुई बच्ची तुरंत अपने घर भाग आई।दोपहर को मां के लौटने पर बच्ची ने रोते हुए आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजनों ने पंचायत प्रतिनिधियों को सूचना दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण करवा लिया है और मामले की जांच जारी है।

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लंबागांव (कांगड़ा)। गाय को रोटी देने पड़ोसी के घर गई नौ वर्षीय बच्ची से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित बच्ची ने पड़ोस के ही 55 वर्षीय व्यक्ति पर छेड़छाड़ और विरोध करने पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। बच्ची की मां की शिकायत पर लंबागांव पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।