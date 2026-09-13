Kangra News: रैत में कार से टकराई बाइक, दो युवक घायल

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घायल अरुण सिंह (21) निवासी नौशहरा, तहसील महानपुर, जिला कठुआ (जम्मू-कश्मीर) ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपने दोस्त पियूश मैहरा (21) निवासी थुरल के साथ उसकी बाइक पर शाहपुर से रैत की ओर जा रहा था। रात करीब साढ़े दस बजे जब वे रैत बाईपास चौक के पास पहुंचे तो फोरलेन सड़क की एक लेन बंद होने के कारण वे दूसरी लेन से जा रहे थे।इसी दौरान सामने से कार आने पर तेज रफ्तार बाइक चालक गाड़ी को संभाल नहीं पाया और बाइक गलत दिशा में जाकर कार से जा टकराई, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने कहा कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।