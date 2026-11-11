{"_id":"6af4186fe02cafcd0b02667d","slug":"video-himachal-police-recruitment-2026-preparations-begin-in-dharamshala-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: पुलिस भर्ती के लिए धर्मशाला मैदान तैयार करने में जुटा विभाग, 20 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांगड़ा जिले में आगामी पुलिस भर्ती को लेकर पुलिस विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। धर्मशाला पुलिस मैदान में 20 नवंबर से शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया के मद्देनजर मैदान को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। पुलिस कर्मी मैदान की साफ-सफाई, समतलीकरण और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को पूरा करने में जुटे हुए हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) और अन्य गतिविधियों में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मैदान को तैयार किया जा रहा है। मैदान की सतह को समतल बनाने के साथ साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि भर्ती के दौरान निर्धारित गतिविधियां सुचारु रूप से करवाई जा सकें। कांगड़ा में प्रस्तावित पुलिस भर्ती में बड़ी संख्या में युवाओं के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस विभाग मैदान में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटा है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की आवाजाही और शारीरिक परीक्षण से जुड़ी गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए पहले से तैयारियां की जा रही हैं। विभाग का प्रयास है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले मैदान और उससे जुड़ी सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो।

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