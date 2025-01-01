Kangra News: सफाई के लिए लाई मशीन फांक रही धूल

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सोलन के परवाणू से लाई गई इस मशीन के हाइड्रॉलिक सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई है। इसके अलावा स्क्रब ड्रायर ने भी काम करना बंद कर दिया है। नगर परिषद ने इसे ठीक करवाने के प्रयास किए लेकिन मशीन दोबारा नियमित रूप से चालू नहीं हो पाई।लंबे समय से एक ही जगह खड़े रहने के कारण इसके अन्य संवेदनशील कलपुर्जों के खराब होने की आशंका भी बढ़ गई है। शहरवासियों ने नाराजगी जताते हुए मांग की है कि खराबी को तुरंत दुरुस्त करवाकर मशीन को नियमित रूप से चलाया जाए ताकि देहरा की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रह सके।यह गंभीर मामला है। मशीन का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। मैं इस मामले को नगर परिषद की बैठक में उठाऊंगा। -पारस चौहान, पार्षद, नगर परिषद देहरामशीन कुछ दिन तक चली और फिर बंद हो गई। यदि इसमें तकनीकी खराबी थी तो संबंधित कंपनी से संपर्क कर इसे जल्द ठीक करवाना चाहिए था। -विशाल परमार, निवासी देहरादेहरा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आधुनिक संसाधनों की जरूरत है। नगर परिषद को इसे शीघ्र दुरुस्त करवाना चाहिए। -सुनीता कुमारी, पूर्व अध्यक्ष, नगर परिषद देहरामशीन में तकनीकी खराबी आई है। कंपनी से संपर्क कर इसे ठीक करने को कहा गया है। शीघ्र ही मशीन ठीक हो जाएगी। -अनुभव शर्मा, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, देहरा