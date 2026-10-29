{"_id":"6ae30600b27845a9520f66d6","slug":"video-dharamshala-karwa-chauth-mehndi-artists-fountain-chowk-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: करवाचौथ पर धर्मशाला के फव्वारा चौक में मेहंदी लगवाने पहुंचीं महिलाएं, कलाकारों को मिला मंच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कांगड़ा: करवाचौथ पर धर्मशाला के फव्वारा चौक में मेहंदी लगवाने पहुंचीं महिलाएं, कलाकारों को मिला मंच
करवाचौथ के अवसर पर धर्मशाला के फव्वारा चौक में मेहंदी लगवाने के लिए महिलाएं पहुंचीं। रामलीला के दौरान मेहंदी कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध करवाए गए मंच को त्योहार पर भी अच्छा प्रतिसाद मिला। हालांकि, इस बार बाजार में महिलाओं की मौजूदगी अपेक्षाकृत कम रही।
करवाचौथ के दिन महिलाओं ने फव्वारा चौक पर पहुंचकर हाथों पर आकर्षक मेहंदी के डिजाइन बनवाए। कोतवाली बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनुज कश्यप के अनुसार, बड़ी संख्या में महिलाएं यहां मेहंदी लगवाने आईं। त्योहार के चलते मेहंदी कलाकारों के पास लोगों की आवाजाही बनी रही।
पालमपुर की अदिति ने बताया कि इस पहल से मेहंदी कलाकारों को अपनी कला दिखाने के साथ रोजगार कमाने का अवसर मिला है। रामलीला के दौरान उपलब्ध करवाए गए मंच ने कलाकारों को लोगों तक पहुंचने का एक नया माध्यम दिया।
कोतवाली बाजार व्यापार मंडल की इस पहल से महिलाओं को मेहंदी लगवाने के लिए एक नया विकल्प मिला। साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिला। आयोजकों के अनुसार, मेहंदी कलाकारों के लिए निर्धारित स्थान की व्यवस्था से गुरुद्वारा मार्ग पर लगने वाले जाम से भी राहत मिली।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।