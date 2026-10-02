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कांगड़ा: धर्मशाला में पाइप रिसाव से मिलेगी निजात, कोतवाली-खनियारा मार्ग बंद; एक दिन में काम पूरा करने का लक्ष्य
जिला मुख्यालय धर्मशाला के कोतवाली बाजार स्थित फव्वारा चौक पर पिछले करीब एक महीने से सड़क पर लगातार पानी बहने की समस्या बनी हुई थी। पानी की पाइप में रिसाव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब पाइप की मरम्मत शुरू होने के बाद लोगों को इस समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
एसडीएम धर्मशाला मोहित रतन की देखरेख में पिछले दो दिनों से पाइप की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। हालांकि, बारिश के कारण काम की रफ्तार प्रभावित हुई और मरम्मत में अपेक्षा से अधिक समय लग गया।
पाइप में रिसाव के कारण फव्वारा चौक के आसपास सड़क पर लगातार पानी बह रहा था। इससे सड़क से गुजरने वाले पैदल लोगों के साथ वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान के लिए अब संबंधित विभाग की ओर से मरम्मत कार्य शुरू किया गया है।
मरम्मत कार्य के चलते कोतवाली बाजार से खनियारा जाने वाले मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में इस सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें फिलहाल वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों और वाहन चालकों से मरम्मत कार्य के दौरान वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है।
ठेकेदार की ओर से पाइप की मरम्मत का कार्य एक दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि निर्धारित समय में काम पूरा हो जाता है तो इसके बाद मार्ग को दोबारा यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।
मरम्मत पूरी होने के बाद फव्वारा चौक पर पानी के लगातार रिसाव की समस्या से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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