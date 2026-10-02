{"_id":"6abf63b570f9656e8604c863","slug":"video-kangra-traders-strike-against-proposed-upi-payment-charges-dharamshala-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा में आज UPI से भुगतान पर रोक! कारोबारी हड़ताल पर, ग्राहकों से नकदी साथ रखने की अपील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में कांगड़ा जिले के कारोबारी आज एकदिवसीय हड़ताल पर हैं। धर्मशाला सहित जिले के कई बाजारों में कारोबारियों ने हड़ताल के समर्थन में दुकानों पर यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान नहीं लेने का निर्णय लिया है। ऐसे में खरीदारी के लिए बाजार पहुंचने वाले ग्राहकों को आज भुगतान के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, यह स्थिति पूरे जिले में एक जैसी नहीं है। कुछ कारोबारी हड़ताल में शामिल होने की बात से इनकार कर रहे हैं, इसलिए अलग-अलग बाजारों और दुकानों पर स्थिति अलग हो सकती है। हड़ताल के चलते कारोबारियों ने ग्राहकों से बाजार निकलने से पहले पर्याप्त नकदी साथ रखने की अपील की है। जिन दुकानों पर डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं किया जा रहा है, वहां ग्राहकों को सामान की कीमत नकद में चुकानी होगी। ऐसे में बाजारों में खरीदारी के लिए जाने वाले लोगों को पहले से भुगतान की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। वहीं, यदि बड़ी संख्या में लोग नकदी निकालने के लिए एटीएम का रुख करते हैं तो कुछ स्थानों पर एटीएम के बाहर भीड़ बढ़ने की संभावना बनी रह सकती है। कारोबारियों का कहना है कि यूपीआई अब छोटे दुकानदारों से लेकर ग्राहकों तक के लिए रोजमर्रा के लेनदेन का सुविधाजनक माध्यम बन चुका है। ग्राहक बड़ी संख्या में मोबाइल से तुरंत भुगतान करते हैं और छोटे कारोबारी भी बिना नकदी रखे भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। कारोबारियों का तर्क है कि यदि यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाया जाता है तो इसका सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ेगा। छोटे कारोबारियों के लिए अतिरिक्त शुल्क को आर्थिक बोझ बताते हुए व्यापार मंडलों ने प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था को वापस लेने की मांग की है। हड़ताल में शामिल कारोबारी संगठनों का कहना है कि आज के दौरान नकद भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जिन दुकानों पर हड़ताल का समर्थन किया जा रहा है, वहां ग्राहक डिजिटल भुगतान के बजाय नकदी से खरीदारी कर सकेंगे। हालांकि, कुछ कारोबारी इस हड़ताल या डिजिटल भुगतान बंद रखने की बात को नकार रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे जिस बाजार या दुकान में खरीदारी के लिए जा रहे हैं, वहां भुगतान का माध्यम पहले ही स्पष्ट कर लें। कारोबारियों ने सरकार से यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने कारोबार को आसान बनाया है और छोटे दुकानदारों के लिए भी यह रोजमर्रा के लेनदेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। कांगड़ा जिले में आज की हड़ताल का वास्तविक असर बाजारों में कारोबार और ग्राहकों की खरीदारी पर कितना पड़ता है, यह दिनभर की स्थिति के बाद स्पष्ट होगा।

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