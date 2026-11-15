{"_id":"6af96d851bca8d6c230cd120","slug":"video-dharamshala-college-osa-centenary-celebration-alumni-reunion-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: धर्मशाला कॉलेज में ओएसए का शताब्दी समारोह, पूर्व विद्यार्थियों ने ताजा की पुरानी यादें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में ओएसए की ओर से शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज से जुड़ी पुरानी यादें ताजा हुईं और संस्थान के गौरवशाली सफर को याद किया गया। समारोह के दौरान मंच पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पूर्व विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कॉलेज में बिताए दिनों, यहां बने रिश्तों और अपने जीवन में संस्थान से मिली सीख को याद किया। पुराने दिनों की यादें साझा करते हुए पूर्व विद्यार्थियों ने कॉलेज के साथ अपने जुड़ाव को भी व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व विद्यार्थी और अन्य अतिथि मौजूद रहे। समारोह ने पुराने विद्यार्थियों को एक मंच पर मिलने और अपने शैक्षणिक संस्थान के साथ दोबारा जुड़ने का अवसर प्रदान किया। इस दौरान कॉलेज के साथ बिताए समय और संस्थान की यादों को साझा कर माहौल को यादगार बनाया गया। ओएसए की ओर से आयोजित इस समारोह के माध्यम से पूर्व विद्यार्थियों और संस्थान के बीच पुराने जुड़ाव को फिर से जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है।

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