{"_id":"6ac6308afd3f14b3b10e36cb","slug":"video-video-inter-college-weightlifting-competition-begins-at-nadaun-college-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: नादौन कॉलेज में शुरू हुई अंतर महाविद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिद्धार्थ राजकीय महाविद्यालय नादौन में बुधवार को प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय पुरुष एवं महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष वर्ग के 60 किलोग्राम भार वर्ग में जीसी धर्मशाला के गौरव खन्ना प्रथम, जीसी चंबा के साहिल राणा द्वितीय और युवराज सिंह तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर के पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलबीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन,आत्मविश्वास, धैर्य और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार ठाकुर ने तीन दिवसीय प्रतियोगिता का ब्योरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध करीब 30 महाविद्यालयों की पुरुष एवं महिला टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक एचपीयू के शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. मनोहर लाल ने कहा प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न भारवर्ग के मुकाबले करवाए जाएंगे। इस मौके पर डॉ. प्रदीप शर्मा, राज कुमार जम्बाल, डॉ. पवन कुमार पटियाल, अभिषेक जम्बाल, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे।

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