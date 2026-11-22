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महंगाई का असर अब उन चीजों पर भी बढ़ता जा रहा है, जिनके बिना घर की रसोई का रोजमर्रा का काम पूरा नहीं होता। सुबह की चाय, बच्चों का दूध, दही, दलिया और नाश्ते से लेकर कई घरेलू जरूरतों में इस्तेमाल होने वाला दूध अब पहले से महंगा हो गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्क फेडरेशन (मिल्कफेड) ने दूध की कीमतों में चार रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें रविवार, 22 नवंबर से लागू हो गई हैं। विज्ञापन



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दूध के दामों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब त्योहारी सीजन के दौरान आम परिवार पहले ही खरीदारी, खाद्य सामग्री और अन्य घरेलू खर्चों के दबाव से गुजर चुके हैं। इससे पहले मिल्कफेड घी और मक्खन की कीमतें भी बढ़ा चुका है। अब दूध महंगा होने से रोजाना इसका इस्तेमाल करने वाले परिवारों के बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है।

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सुबह की चाय से बच्चों के दूध तक बढ़ेगा खर्च

दूध ऐसी आवश्यक वस्तु है, जिसकी खपत को परिवार आसानी से कम नहीं कर सकते। कई घरों में सुबह और शाम की चाय के अलावा बच्चों, बुजुर्गों और अन्य सदस्यों के लिए दूध नियमित रूप से खरीदा जाता है। ऐसे में प्रति लीटर चार रुपये की बढ़ोतरी भले ही पहली नजर में छोटी लगे, लेकिन महीनेभर की खपत के हिसाब से इसका असर घरेलू बजट पर दिखाई देगा।

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नई दरों के अनुसार गाय का खुला दूध अब 51 रुपये के बजाय 55 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पैकेट वाले दूध की कीमत 57 रुपये से बढ़कर 61 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं, स्टैंडर्ड दूध खरीदने वाले उपभोक्ताओं को अब 68 रुपये के बजाय 72 रुपये प्रति लीटर चुकाने होंगे।



घी और मक्खन के बाद दूध भी महंगा

मिल्कफेड ने दिवाली से पहले घी और मक्खन की कीमतों में भी बढ़ोतरी की थी। घी के दाम 850 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 950 रुपये कर दिए गए थे। इसी तरह मक्खन की कीमत 620 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 750 रुपये प्रति किलो कर दी गई थी।



अब दूध की कीमतों में बढ़ोतरी ने डेयरी उत्पादों की महंगाई को और बढ़ा दिया है। दूध, घी और मक्खन जैसी रोजमर्रा तथा घरेलू उपयोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से उपभोक्ताओं को अपनी खरीदारी और खर्चों के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है।



प्रदेश के कई जिलों में पड़ेगा असर

मिल्कफेड प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपनी इकाइयों के माध्यम से दूध की आपूर्ति करता है। मंडी इकाई से मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में दूध पहुंचाया जाता है। शिमला इकाई से शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर में आपूर्ति होती है, जबकि कांगड़ा इकाई से कांगड़ा, ऊना और चंबा जिलों में दूध की सप्लाई की जाती है। इस तरह दूध की नई कीमतों का असर प्रदेश के बड़े हिस्से में रहने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।