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सुजानपुर: नरेंद्र ठाकुर बोले- सरकारी अधिकारी राजनीतिक दबाव में नहीं, नियमों से करें काम

Krishan Singh

Updated Tue, 17 Nov 2026 05:06 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 05:06 PM IST







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भाजपा मीडिया प्रभारी नरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेस विधायक कैप्टन रणजीत सिंह पर भाजपा नेता राजेंद्र राणा के जनहित के कार्यक्रमों में बाधाएं डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी राजनीतिक दबाव में नहीं, नियमों और कानून के अनुसार काम करें। उन्होंने अधिकारियों से निष्पक्षता के साथ नियमानुसार निर्णय लेने की अपील की। ... और पढ़ें

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