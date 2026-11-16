तीन दिन तक होंगी विभिन्न खेल स्पर्धाएं,छह सदनों के कैडेट्स ले रहे भागसंवाद न्यूज एजेंसीसुजानपुर(हमीरपुर)। सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा में सत्र 2026-27 की तीन दिवसीय अंतर-सदनीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप सोमवार को शुरू हुई। स्कूल प्रधानाचार्या ग्रुप कैप्टन प्रीति चोपड़ा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूल के सभी छह सदनों के कैडेट्स ने अनुशासित मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। प्रधानाचार्या ने मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। इसके बाद कैडेट्स ने खेल भावना और निष्पक्षता के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने की शपथ ली।चैंपियनशिप में वरिष्ठ, कनिष्ठ और उप-कनिष्ठ वर्गों के बालक एवं बालिका कैडेट्स भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 100, 200, 400, 800, 1500 और 3000 मीटर दौड़ के अलावा 4×100 और 4×400 मीटर रिले, गोला फेंक और लंबी कूद की स्पर्धाएं करवाई जा रही हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन वरिष्ठ बालक वर्ग की 800 मीटर दौड़ में कैडेट निशल, गोला फेंक में कैडेट अक्षित शर्मा,वरिष्ठ बालिका वर्ग की 400 मीटर दौड़ में कैडेट सोनल,कनिष्ठ बालक वर्ग की 800 मीटर दौड़ में कैडेट नैनीस और कनिष्ठ बालिका वर्ग की 400 मीटर दौड़ में कैडेट रेवा, उप-कनिष्ठ बालक वर्ग की लंबी कूद में कैडेट हंसराज, उप-कनिष्ठ बालिका वर्ग में कैडेट हरिति ने 100 मीटर और कैडेट प्रनिति ने 200 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया।