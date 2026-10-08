{"_id":"6ac7729234549714d90ee6a6","slug":"video-sujanpur-municipal-council-encroachment-action-goods-signboards-seized-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: सुजानपुर में अतिक्रमण पर नगर परिषद का एक्शन, सड़क पर रखा सामान और साइन बोर्ड जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर परिषद सुजानपुर ने वीरवार को मुख्य बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों के बाहर सड़क और सार्वजनिक स्थान पर रखा सामान तथा साइन बोर्ड जब्त किए गए। कार्यकारी अधिकारी हर्षित शर्मा की अगुवाई में नगर परिषद की टीम पुलिस बल के साथ मुख्य बाजार पहुंची। टीम ने बाजार में जगह-जगह निरीक्षण किया और दुकानों के बाहर सड़क पर रखे सामान को हटवाया। नगर परिषद की टीम ने बाजार में दुकानों के बाहर सड़क पर रखे सामान और साइन बोर्ड को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान बाजार में कुछ समय के लिए हलचल का माहौल रहा। अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क, फुटपाथ और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा कोई सामान न रखा जाए, जिससे आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो। नगर परिषद ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि बाजार में व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। नगर परिषद ने दुकानदारों से अपील की कि वे अपनी दुकानों का सामान निर्धारित स्थान के भीतर ही रखें और सड़क या सार्वजनिक स्थान पर सामान रखकर लोगों की आवाजाही में बाधा न डालें। नगर परिषद के इस अभियान का उद्देश्य मुख्य बाजार में यातायात और पैदल आवाजाही को सुचारू बनाए रखना है। सड़क पर सामान और साइन बोर्ड रखे जाने से बाजार में आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नगर परिषद ने दुकानदारों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बाजार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखना जरूरी है।

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