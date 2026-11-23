विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस दौरान बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने और वोट चोरी के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि क्षेत्र के प्रत्येक बूथ पर वोट प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे।इसकी जिम्मेदारी सभी जोन अध्यक्षों को सौंपी गई है। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।इसके अलावा 26 मार्च को शिमला में प्रस्तावित संविधान रक्षा मार्च को सफल बनाने की रणनीति भी तैयार की गई। कार्यकर्ताओं को मार्च में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि संगठन की मजबूती में प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका अहम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी एकजुटता बनाए रखने और पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना पार्टी की प्राथमिकता है।