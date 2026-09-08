{"_id":"6a9fd8632a8da120fa04a022","slug":"video-sujanpur-mla-captain-ranjit-singh-jansamvad-bari-tapre-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने सुनीं जनसमस्याएं, समाधान का दिया भरोसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बारी और टपरे में विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने विधायक घर द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनीं और विभिन्न विकास कार्यों से जुड़ी मांगों पर चर्चा की। जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित क्षेत्र की अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याएं विधायक के समक्ष रखीं। लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जरूरी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाने की मांग की। विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों से बातचीत कर उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनता की जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है और विकास कार्यों को कागजों तक सीमित रखने के बजाय धरातल पर गति दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भी लोगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से काम करने की बात कही। विधायक ने कहा कि विधायक घर द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सीधे सुनना और संबंधित विभागों के माध्यम से उनका समाधान करवाना है। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने और लंबित विकास कार्यों को गति देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

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