Hamirpur (Himachal) News: जंगली सूअरों ने उजाड़ी मक्की की फसल

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मैरा, नाहलवीं, जाड और बरडू में सूअरों ने मक्की के पौधे उखाड़कर खेतों में गिरा दिए हैं। पहले फॉल आर्मीवर्म की मार झेल चुके किसानों के सामने अब फसल बचाना चुनौती बन गया है।पूर्व उपप्रधान नवीन ठाकुर सहित राजेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, रमेश कुमार, अमित ठाकुर, संजीव कुमार, ओम प्रकाश, राम प्रकाश और राजकुमार ने बताया कि सूअरों के कारण खेतों में चारा लाना भी मुश्किल हो गया है। खेतों में काम करने के दौरान जंगली सूअरों के हमले का डर भी बना रहता है।किसानों ने सरकार और प्रशासन से जंगली सूअरों से फसल बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।