{"_id":"6afc3eb8495e008c0f0ff6a9","slug":"video-rs-237-crore-swindled-under-the-pretext-of-providing-government-jobs-fir-registered-against-three-individuals-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 2.37 करोड़ की ठगी, तीन पर एफआईआर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हमीरपुर: सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 2.37 करोड़ की ठगी, तीन पर एफआईआर
सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं और उनके परिजनों से करीब 2.37 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों में पुणे, जालंधर और ऊना के निवासी शामिल हैं। सुजानपुर थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में कुछ अन्य लोग भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। सुजानपुर के बैरी निवासी दिव्यांग पूर्व सैनिक सतीश कुमार ने 14 अक्तूबर को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एमईएस, टेरिटोरियल आर्मी, आयकर विभाग, रेलवे और अन्य विभागों में भर्ती करवाने का भरोसा देकर युवाओं से पैसे लिए गए। इसमें हमीरपुर और कांगड़ा के युवाओं के अलावा हमीरपुर और पालमपुर में अग्निवीर भर्ती के नाम पर रकम लेने का भी जिक्र किया गया था।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।