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उपमंडल बड़सर में बुधवार को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने की। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जहां क्षेत्र के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, वहीं पंचायत समिति बड़सर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बैठक की सूचना नहीं मिलने का मामला भी सामने आया। बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर में कॉमर्स और मेडिकल संकाय के लिए अध्यापकों की नियुक्ति, विज्ञान प्रयोगशाला आदि पर चर्चा हुई। नगर पंचायत बड़सर से संबंधित सोलर और हाईमास्ट लाइट लगाने, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, संपर्क सड़क की मरम्मत, पार्क और अन्य जनसुविधाओं के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। पंचायत समिति अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए था।

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