{"_id":"6abcbc9820291eefea0aa6b6","slug":"video-hamirpur-no-upi-day-october-2-traders-protest-up-charges-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"दो अक्तूबर को हमीरपुर में रहेगा 'नो UPI डे', 20 व्यापार मंडलों का समर्थन; ग्राहकों से नकदी लाने की अपील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अगर आप 2 अक्टूबर को हमीरपुर के बाजार में खरीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार घर से निकलने से पहले अपनी जेब में पर्याप्त नकदी रखना न भूलें। जिले के व्यापारियों ने यूपीआई भुगतान से जुड़े शुल्क के विरोध में इस दिन यूपीआई से भुगतान नहीं लेने का फैसला किया है। केंद्रीय व्यापार मंडल यूनियन के आह्वान पर हमीरपुर जिले के करीब 20 व्यापार मंडलों ने इस अभियान को समर्थन दिया है। व्यापारियों ने 2 अक्टूबर को नो यूपीआई दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सरकार का ध्यान व्यापारियों की उस मांग की ओर खींचना है, जिसमें यूपीआई लेनदेन पर लगाए जा रहे शुल्क का विरोध किया जा रहा है। व्यापार मंडल हमीरपुर ने ग्राहकों से अपील की है कि वे 2 अक्टूबर को बाजार आने से पहले पर्याप्त नकदी अपने साथ रखें। व्यापारियों का कहना है कि ऐसा करने से खरीदारी के बाद भुगतान करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने कहा कि 2 अक्टूबर को बाजार में व्यापारी यूपीआई के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला व्यापारियों की मांग को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने के लिए लिया गया है। सुमित ठाकुर के अनुसार स्थानीय व्यापारियों के सामने पहले से ही कई चुनौतियां हैं। ऑनलाइन खरीदारी और बड़ी वाणिज्यिक कंपनियों के बढ़ते प्रभाव के कारण छोटे और स्थानीय व्यापारियों के कारोबार पर असर पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि ऐसे समय में यूपीआई लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क उनकी परेशानी को और बढ़ा सकता है। इसी वजह से व्यापार मंडल अब सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठाने की तैयारी में हैं। हमीरपुर जिले के करीब 20 व्यापार मंडलों के इस अभियान से जुड़ने की बात कही गई है। केंद्रीय संगठन के आह्वान पर व्यापारियों ने एक दिन के लिए यूपीआई भुगतान से दूरी बनाने का फैसला किया है। व्यापार मंडल का कहना है कि यह किसी ग्राहक को परेशान करने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि व्यापारियों की समस्या और उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने का शांतिपूर्ण प्रयास है। व्यापार मंडल अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार यूपीआई शुल्क को वापस लेने की मांग पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो केंद्रीय व्यापार संगठन के निर्णय के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल 2 अक्टूबर का नो यूपीआई दिवस व्यापारियों की एकजुटता का संदेश देने वाला है। ऐसे में इस दिन हमीरपुर के बाजारों में खरीदारी करने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वे भुगतान के लिए पर्याप्त नकदी साथ लेकर जाएं। व्यापारियों को उम्मीद है कि उनके इस कदम से सरकार का ध्यान उनकी समस्या की ओर जाएगा और यूपीआई लेनदेन से जुड़े शुल्क को लेकर जल्द कोई समाधान निकलेगा।

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