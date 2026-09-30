Hamirpur (Himachal) News: नादौन में होटल के 17 पदों के लिए साक्षात्कार 9 अक्तूबर को

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी पदों के लिए आयु सीमा 21 से 45 वर्ष है। मैनेजर के एक पद के लिए एमबीए और कम से कम तीन वर्ष का अनुभव जरूरी है। चयनित अभ्यर्थी को 2.16 लाख रुपये सालाना पैकेज मिलेगा।रिसेप्शनिस्ट के तीन पदों के लिए स्नातक, कंप्यूटर ज्ञान और बेहतर संवाद कौशल जरूरी है। इन पदों का सालाना पैकेज 1.44 लाख रुपये है। सर्विस के पांच पदों के लिए होटल प्रबंधन में डिप्लोमा और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र हैं। इनका सालाना पैकेज 1.80 लाख रुपये होगा। हैड शैफ के एक पद के लिए होटल प्रबंधन में डिप्लोमा या डिग्री के साथ पांच वर्ष का अनुभव जरूरी है। इस पद का सालाना पैकेज तीन लाख रुपये है।कांटिनेंटल, चाइनीज एवं एशियन और दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए तीन शैफ रखे जाएंगे। इनके लिए होटल प्रबंधन में डिप्लोमा और कम से कम दो वर्ष का अनुभव जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को 2.04 लाख रुपये सालाना पैकेज मिलेगा।हाउसकीपिंग के चार पदों के लिए आठवीं या दसवीं पास पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे। इनका सालाना पैकेज 1.44 लाख रुपये रहेगा। रोजगार कार्यालय में पंजीकृत पात्र युवा मूल प्रमाणपत्र और हिमाचली प्रमाणपत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।