Hamirpur (Himachal) News: पांच अक्तूबर को पट्टा में लगेगा रोजगार शिविर, विदेश में नौकरी का मौका

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एडवांस विजन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल चौहान ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात दुबई में सिक्योरिटी गार्ड, टैक्सी ड्राइवर, बाइक राइडर फूड डिलीवरी और कंस्ट्रक्शन में स्टील फिक्सर समेत विभिन्न पदों पर पुरुष व महिला अभ्यर्थियों की भर्ती होगी।सिक्योरिटी गार्ड, टैक्सी ड्राइवर, बाइक राइडर फूड डिलीवरी और स्टील फिक्सर के 100-100 पद हैं। साक्षात्कार सुबह 9 से शाम 3 बजे तक होंगे। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष है और चयनित उम्मीदवारों को 45 हजार से 1.50 लाख रुपये मासिक वेतन मिलेगा।मेडिकल, रहने, परिवहन और बीमा की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, अनुभव प्रमाणपत्र, पासपोर्ट की मूल प्रति और छायाप्रति और दो पासपोर्ट आकार के फोटो साथ लाने होंगे।दस्तावेज सत्यापन के बाद ही साक्षात्कार में भाग लिया जा सकेगा। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।