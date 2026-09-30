Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

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सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम सुजानपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक डडर चमियाणा में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित होगा।



स्वास्थ्य शिविर:



आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में सुबह 10 से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।



जनसमस्याएं:



बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल सुबह 8:30 से पूर्वाह्न 11 बजे तक अपने निवास स्थान भकरेड़ी में जन समस्याएं सुनेंगे।



धार्मिक आयोजन:



श्री शक्ति धाम राम मंदिर रंगस में श्रीमद भागवत में कथा वाचक पंडित लखनपाल सुबह 10:30 से दोपहर दो बजे तक कंस वध का प्रसंग सुनाएंगे।



काम की बात



बाजार बंद:



उपमंडल बड़सर के मुख्यालय मैहरे बाजार में डेली नीड्स की दुकानों को छोड़कर अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णतया: बंद रहेंगे।

सेहत जांच: