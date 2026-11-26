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राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर टीहरा में गुरुवार को संविधान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संविधान के महत्व और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी दी गई। प्राचार्या डॉ. विभा ठाकुर ने विद्यार्थियों से संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने और उसके आदर्शों को दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों को विशेष स्थान दिया गया है। प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करे और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे।

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