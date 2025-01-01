Hamirpur (Himachal) News: खरवाड़-महल सड़क को मिल रहा डंगों का सहारा, भूस्खलन से मिलेगी राहत

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इन 6 डंगों के निर्माण पर करीब 13 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि शेष 3 डंगों पर करीब 3 लाख रुपये की लागत आएगी। विभाग के इस कदम से सड़क किनारे मिट्टी खिसकने की समस्या कम होगी और सड़क को नुकसान से बचाया जा सकेगा।यह सड़क भोरंज, लंबूल और हमीरपुर की दर्जनों पंचायतों को आपस में जोड़ती है, जिससे प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। ग्रामीणों की मांग पर विभाग द्वारा यह कार्य करवाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित सफर की सुविधा मिलेगी।कोटसंवेदनशील हिस्सों को मजबूत कर बरसात के दौरान सड़क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सड़क किनारे छह डंगे लगाए जा चुके हैं, शेष तीनों का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।