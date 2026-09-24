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Hindi News ›   Sports ›   Asian Games 2026 Day 5 Highlights: Matches Result Medal Tally Ranking Shooting Swimming Hockey

कैसा रहा एशियाड का पांचवां दिन?: भारत के पदकों की संख्या बढ़ी, सीमा ने महिला 10000 मीटर में खत्म कराया सूखा

Thu, 24 Sep 2026 07:30 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 24 Sep 2026 07:30 PM IST
सार

एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारत ने वुशु, एथलेटिक्स, रोइंग, निशानेबाजी और मिश्रित रिले में कुल पांच पदक जीते। रोशिबिना देवी ने लगातार तीसरे एशियन गेम्स में पदक जीतकर इतिहास रचा, जबकि मिश्रित 4x400 मीटर रिले टीम ने रजत अपने नाम किया। इन पदकों के साथ भारत की कुल पदक संख्या 17 हो गई, वहीं हॉकी और कबड्डी टीमों ने भी शानदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया।

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Asian Games 2026 Day 5 Highlights: Matches Result Medal Tally Ranking Shooting Swimming Hockey
एशियाड के पांचवें दिन भारत ने जीते पांच पदक - फोटो : IANS

विस्तार
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एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारत के लिए पदकों के लिहाज से शानदार रहा। भारत ने बुधवार को पांच पदक अपने नाम किए, जिसमें एक रजत और चार कांस्य शामिल रहे। इसके साथ ही भारत की कुल पदक संख्या 17 हो गई है। भारत के खाते में अब 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक हैं। पांचवें दिन वुशु, मिश्रित 4x400 मीटर रिले, रोइंग, शूटिंग और एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीते।
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Asian Games 2026 Day 5 Highlights: Matches Result Medal Tally Ranking Shooting Swimming Hockey
रोशिबिना - फोटो : ANI
वुशु में रोशिबिना ने लगातार तीसरी बार जीता पदक
वुशु में भारत की रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा वर्ग में रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें चीन की झांग शियाओयू के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। चीन की खिलाड़ी ने दोनों राउंड 5-0 से अपने नाम किए। इस रजत के साथ रोशिबिना लगातार तीन एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। उन्होंने 2018 जकार्ता में कांस्य और 2023 हांगझोउ में रजत पदक जीता था। अब 2026 में भी उनके खाते में रजत आया।
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Asian Games 2026 Day 5 Highlights: Matches Result Medal Tally Ranking Shooting Swimming Hockey
एशियन गेम्स - फोटो : IANS
मिश्रित रिले में भारत को रजत
एथलेटिक्स की मिश्रित 4x400 मीटर रिले में भारत ने रजत पदक जीता। पूवम्मा माचेत्तिरा, विशाल थेनारासु, विथ्या रामराज और मनु थेक्कानिल की भारतीय चौकड़ी ने 3:14.46 का समय निकाला। भारत एक समय पीछे चल रहा था, लेकिन टीम ने शानदार वापसी करते हुए पहले तीसरा स्थान हासिल किया और अंतिम चरण में दूसरे स्थान पर पहुंचकर रजत पदक पक्का किया। भारत ने इस स्पर्धा में लगातार तीसरे एशियन गेम्स में पदक जीता है। 2018 में भारत ने स्वर्ण और 2023 में रजत पदक जीता था।
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Asian Games 2026 Day 5 Highlights: Matches Result Medal Tally Ranking Shooting Swimming Hockey
सलमान और सतनाम - फोटो : PTI
रोइंग में पुरुष डबल स्कल्स में कांस्य
रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने 6:13.25 का समय निकाला। भारत शुरुआत में मजबूत स्थिति में था और 500, 1000 तथा 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर बना रहा। अंतिम 500 मीटर में भारतीय जोड़ी की रफ्तार थोड़ी कम हुई और चीन तथा उज्बेकिस्तान के बाद उसे कांस्य से संतोष करना पड़ा। इसी स्पर्धा में बलराज पंवार पुरुषों की सिंगल स्कल्स में चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने 6:54.80 का समय लिया और अंतिम चरण तक पदक की दौड़ में बने रहे, लेकिन आखिरी 500 मीटर में दो खिलाड़ियों से पिछड़ गए।

Asian Games 2026 Day 5 Highlights: Matches Result Medal Tally Ranking Shooting Swimming Hockey
अनंतजीत और परिनाज - फोटो : SAI Media
मिश्रित स्कीट टीम में भारत को कांस्य
निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह नरूका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने मिश्रित स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 44 अंक हासिल किए। चीन ने 52 अंक के साथ स्वर्ण और दक्षिण कोरिया ने 51 अंक के साथ रजत पदक जीता। भारतीय जोड़ी क्वालीफिकेशन में 138 अंक के साथ चौथे स्थान पर रही थी और अंतिम स्थान हासिल कर फाइनल में पहुंची थी। यह एशियन गेम्स में दोनों निशानेबाजों का दूसरा पदक है। दोनों इससे पहले अपनी-अपनी स्कीट टीम स्पर्धाओं में भी कांस्य पदक जीत चुके हैं।

Asian Games 2026 Day 5 Highlights: Matches Result Medal Tally Ranking Shooting Swimming Hockey
सीमा कुमारी - फोटो : IANS
10,000 मीटर में सीमा कुमारी का कांस्य
एथलेटिक्स में सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 32:50.05 का समय निकाला। सीमा दौड़ के दौरान लगातार पदक की दौड़ में बनी रहीं। एक समय चौथे स्थान पर खिसकने के बाद उन्होंने आखिरी चरण में वापसी की और तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। यह मौजूदा एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक है। महिलाओं की 10,000 मीटर स्पर्धा में भारत ने 16 साल बाद पदक जीता है और यह एशियन गेम्स के इतिहास में इस स्पर्धा में भारत का तीसरा पदक है।

Asian Games 2026 Day 5 Highlights: Matches Result Medal Tally Ranking Shooting Swimming Hockey
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार तीसरा मैच जीता - फोटो : ANI
हॉकी में दक्षिण कोरिया पर रिकॉर्ड जीत
पदक के अलावा पुरुष हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पूल ए के मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 8-2 से हराया। भारत ने पहले हाफ में ही 5-0 की बढ़त बना ली थी। भारत की ओर से शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने गोल किए। दिलप्रीत और अभिषेक ने तीसरे क्वार्टर में भी गोल दागे, जबकि राजिंदर सिंह ने अंतिम मिनट में आठवां गोल किया। दक्षिण कोरिया के लिए किम जेहो और किम योंगबोक ने गोल किए। भारत की यह एशियन गेम्स में दक्षिण कोरिया के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 1962 में भारत ने उसे 5-0 से हराया था।

महिला कबड्डी टीम सेमीफाइनल में
महिला कबड्डी में भारत ने जापान को 50-25 से हराकर अपना अजेय अभियान जारी रखा। भारत ने पहले हाफ में 32-13 की बढ़त बनाई थी। भारत इससे पहले बांग्लादेश और ईरान को भी हरा चुका था। इस जीत के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई और उसका पदक भी पक्का हो गया। भारतीय टीम मौजूदा चैंपियन है।

पुरुष कबड्डी में भी सेमीफाइनल का टिकट
पुरुष कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को 37-21 से हराया। भारत ने पहले हाफ में 23-11 की बढ़त बनाई थी और दूसरे हाफ में भी बढ़त बनाए रखी। भारत जापान, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका था। अब सेमीफाइनल में उसका सामना 25 सितंबर को थाईलैंड से होगा।

Asian Games 2026 Day 5 Highlights: Matches Result Medal Tally Ranking Shooting Swimming Hockey
अनाहत सिंह - फोटो : IANS
स्क्वैश में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन
महिला एकल में अनाहत सिंह ने सिंगापुर की यी एयिन औ येओंग को 3-0 से हराया, जबकि तन्वी खन्ना ने यी यान औ येओंग को 3-1 से मात दी। अब क्वार्टर फाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आमना-सामना होगा। पुरुष एकल में अभय सिंह ने श्रीलंका के रविंदु लक्सिरी को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वीर चोत्रानी ने मलेशिया के संजय जीवा को 3-2 से हराया और अब उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मुहम्मद से होगा। मिश्रित युगल में जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार ने भारतीय जोड़ी सूरज चंद और शमिना रियाज को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

Asian Games 2026 Day 5 Highlights: Matches Result Medal Tally Ranking Shooting Swimming Hockey
साक्षी चौधरी - फोटो : BAI Media
मुक्केबाजी में परवीन क्वार्टर फाइनल में
महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन को ताजिकिस्तान की मलिका नोजिमोवा के खिलाफ वॉकओवर मिला और वह क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। अब उनका सामना उज्बेकिस्तान की मौजूदा विश्व रजत पदक विजेता नवबखोर खामिदोवा से होगा। महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में साक्षी चौधरी को कजाखस्तान की मौजूदा विश्व चैंपियन अलुआ बाल्किबेकोवा के खिलाफ 2-3 से हार मिली और उनका अभियान समाप्त हो गया।

Asian Games 2026 Day 5 Highlights: Matches Result Medal Tally Ranking Shooting Swimming Hockey
प्रणति नायक - फोटो : ANI
जिम्नास्टिक्स में प्रणति नायक छठे स्थान पर
महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में प्रणति नायक 13.100 के कुल स्कोर के साथ छठे स्थान पर रहीं। दोनों वॉल्ट में उन्होंने 12.900 अंक हासिल किए। 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में प्रणति आठवें स्थान पर रही थीं। इस बार छठे स्थान पर रहना उनके प्रदर्शन में सुधार है।

तलवारबाजी में भारतीय अभियान समाप्त
महिलाओं की व्यक्तिगत साबरे स्पर्धा में सीए भवानी देवी और श्रेया गुप्ता पदक नहीं जीत सकीं। दोनों को अंतिम 16 के मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। भवानी देवी ने इससे पहले मंगोलिया की ओलेन तुग्सजर्गल को 15-8 से हराया था, लेकिन चीन की राव शुए से 5-15 से हार गईं। वहीं श्रेया गुप्ता को दक्षिण कोरिया की जियोन हा-यंग ने 15-6 से हराया।
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