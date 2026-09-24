बॉक्स ऑफिस: कायम है 'हनुमान अंश' का दबदबा, 'मिर्जापुर' ने दर्ज कराई अपनी मौजूदगी; जानें 'दायरा' की कमाई

1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों नई फिल्में 'वाइब' और 'दायरा' कुछ खास नहीं कर पा रही हैं। वहीं सिनेमाघरों में पहले से चल रही फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' अच्छा कलेक्शन कर रही है। 'हनुमान अंश' तो हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। जानिए आज गुरुवार को सभी फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।

2 of 5 मिर्जापुर द मूवी - फोटो : सोशल मीडिया

‘मिर्जापुर द मूवी’ का कलेक्शन

पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु की अदाकारी वाली फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ की रिलीज का आज 21वां दिन है। अब भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। तीसरे बुधवार को इसने 1.75 करोड़ रुपये कमाए थे। तीसरे गुरुवार को इसने खबर लिखे जाने तक 1.09 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसके साथ ही इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 222.59 करोड़ रुपये हो गया है।

3 of 5 रेसिडेंट ईविल - फोटो : एक्स

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4 of 5 हनुमान अंश - फोटो : सोशल मीडिया

‘हनुमान अंश’ का दबदबा कायम

फिल्म 'हनुमान अंश' की रिलीज का आज 49वां दिन है। रिलीज के इतने दिन होने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। बुधवार को इसने 3.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। आज खबर लिखे जाने तक इसने 2.92 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसके साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन ₹287.60 करोड़ रुपये हो गया है। देर रात इस फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है।

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5 of 5 वाइब, दायरा - फोटो : सोशल मीडिया