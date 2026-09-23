{"_id":"6ab3c0a244e964d518057e10","slug":"video-video-multi-purpose-medical-camp-organized-at-the-district-ayurvedic-hospital-in-dharamshala-136-people-underwent-free-check-ups-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: धर्मशाला के जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर का आयोजन, 136 लोगों की हुई निशुल्क जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धर्मशाला। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बुधवार को जिला आयुर्वेदिक अस्पताल, धर्मशाला में एक विशेष बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 136 लोगों ने हिस्सा लेकर निशुल्क स्वास्थ्य जांच और विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श का लाभ उठाया। शिविर के दौरान आधुनिक जांच और पारंपरिक आयुर्वेद का बेहतरीन संगम देखने को मिला। अस्पताल की टीम द्वारा मरीजों की कई महत्वपूर्ण जांच बिल्कुल मुफ्त की गईं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, शिविर में 45 लोगों की ब्लड शुगर, 60 लोगों की हीमोग्लोबिन, 76 लोगों की बीएमडी और 52 लोगों की ईसीजी जांच की गई। इसके साथ ही, आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को अपनाते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 15 लोगों का प्रकृति परीक्षण (वात, पित्त, कफ का आंकलन) भी किया गया, ताकि उन्हें उनके शरीर की प्रकृति के अनुसार सही खान-पान की सलाह दी जा सके। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) को बढ़ाने के उद्देश्य से 6 बच्चों को स्वर्ण प्राशन भी कराया गया। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल की इस पहल से स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत मिली और समय पर स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूकता भी बढ़ी।

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