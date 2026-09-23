छह साल पुरानी लिव-इन रिलेशनशिप का दर्दनाक अंत: युवक ने डंडे, पाइप और बेलन से मारा; जांच में हुआ ये खुलासा

पुलिस को मंगलवार को सूचना मिली कि धर्म कॉलोनी में एक महिला घायल अवस्था में पड़ी है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और महिला को खून से लथपथ पाया। उसे एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि उसने अपने किराएदार आकाश को अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते देखा था।