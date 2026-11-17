{"_id":"6afbe9c8e9026b0f73063adb","slug":"video-bjp-protest-against-fake-land-registries-and-land-deals-in-himachal-pradesh-assembly-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"फर्जी रजिस्ट्रियों और जमीन सौदों के विरोध में विधानसभा परिसर में भाजपा का प्रदर्शन, जयराम ठाकुर ने संभाली कमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और रजिस्ट्रियों के मामलों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा विधायकों ने धारा 118 में छूट, जमीन की खरीद-फरोख्त और प्रदेश में हो रहे कथित संदिग्ध जमीन सौदों को लेकर विरोध जताया। भाजपा विधायक दल ने हिमाचल प्रदेश में जमीन से जुड़े कानूनों और धारा 118 में कथित छूट देने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश की जमीन से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता होनी चाहिए और हिमाचल के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जमीन की सौदेबाजी से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाजपा ने कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट से जुड़े जमीन खरीद के मामलों पर भी सवाल उठाए। विपक्ष ने जमीन की खरीद-फरोख्त और उससे जुड़े फैसलों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। प्रदर्शन में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के लिए जमीन से जुड़े सौदों का मुद्दा भी उठाया गया। भाजपा विधायक दल ने इन लैंड डील में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर प्रदेश की जमीन और संपत्तियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। भाजपा का कहना है कि हिमाचल की जमीन और संसाधनों से जुड़े मामलों में प्रदेश के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विपक्ष ने इन मामलों पर सरकार से स्पष्ट जवाब देने और कथित अनियमितताओं की जांच करवाने की मांग की है। इन मुद्दों को लेकर विधानसभा के भीतर भी राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं।

... और पढ़ें