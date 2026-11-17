दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार स्थित ज्वाला नगर इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। मंगलवार को यहां एक दो मंजिला मकान की छत ढह गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू कर दिया।

दिल्ली के ज्वाला नगर में मकान गिरने से कितने लोग घायल हुए?

दिल्ली पुलिस के अनुसार, थाना विवेक विहार को सुबह करीब 10:09 बजे मकान गिरने की सूचना प्राप्त हुई। खबर मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। फिलहाल, मलबे से छह लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों में से दो लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

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ज्वाला नगर हादसे में घायल लोगों को किस अस्पताल में भर्ती कराया गया?

स्थानीय लोगों ने पुलिस और बचाव दल के साथ मलबे से अभी तक छह लोगों को निकाला है। सभी घायलों को डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल भेजा गया है। जहां दो लोगों की मौत बताई जा रही है। मरने वाले में तीन साल का बच्चा और 35 साल का युवक शामिल है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है।

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मृतकों की पहचान खुशबू (3) और पिंटू (35) के रूप में हुई है। वहीं, आकाश (25), लड्डू उर्फ देवांश (27), विकास (35) और दिलीप (22) घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।