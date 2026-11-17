1 of 15 Kanpur Apartment Fire - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

कानपुर के पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट में सोमवार तड़के लगी भीषण आग ने दो लोगों की जान ले ली। ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई आग देखते ही देखते सीढ़ियों और रेलिंग के सहारे ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। धुएं ने हर फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। बाहर निकलने का दूसरा रास्ता न होने और सीढ़ियों पर आग व धुआं भरने से लोग फ्लैटों में फंस गए। चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। ऐसे में आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों ने साहस दिखाते हुए करीब 40-50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग के दौरान लिफ्ट भी अपने आप ऊपर-नीचे चलती रही।

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2 of 15 कानपुर के पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

अपार्टमेंट में रह रहे लोगों के अनुसार, हर दरवाजे पर काले धुएं का गुबार और उसके बीच धधकती लपटों को जिसने देखा उसने दोबारा दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की।

3 of 15 कानपुर के पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट में आग लगने के बाद बचाव अभियान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सीढ़ियों का रास्ता तो उतरने के लिए बंद सा ही हो गया और गेट के पास जल रहे वाहनों ने जान बचाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मजबूरन लोगों को रेलिंग से कूदना पड़ा या फिर छतों और छज्जों के सहारे निकलना पड़ा।

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4 of 15 कानपुर के पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। पास में रहने वाले सुरेंद्र कश्यप, प्रेम तिवारी, रवि और श्याम ने बच्चों, महिलाओं व पुरुषों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। पहली और दूसरी मंजिल से कुछ लोगों ने रेलिंग से कूदकर जान बचाई। बाद में दमकल कर्मियों ने भी इमारत में फंसे आठ लोगों को बाहर निकाला।

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5 of 15 कानपुर के पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी