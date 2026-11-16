आईपीएल 2027 रिटेंशन की आखिरी तारीख क्या है?

पहले आईपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर तय की गई थी। हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इसमें दो दिन का विस्तार कर दिया। अब सभी 10 फ्रेंचाइजी के पास 17 नवंबर तक अपनी रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची सौंपने का समय है। 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां वनडे मुकाबला होने के कारण रिटेंशन की समयसीमा बढ़ाई गई थी। ऐसे में मंगलवार को सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट सामने आएगी।

एक टीम कितने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है? मिनी ऑक्शन और मेगा ऑक्शन के नियमों में बड़ा अंतर होता है। मिनी ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं है। इसका मतलब है कि फ्रेंचाइजी अपनी जरूरत और रणनीति के मुताबिक अधिकतम खिलाड़ियों को अपने साथ बनाए रख सकती हैं।

हालांकि, टीम के कुल स्क्वॉड में अधिकतम 25 खिलाड़ी ही हो सकते हैं। इनमें अधिकतम 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल किए जा सकते हैं। यानी किसी फ्रेंचाइजी के पास पहले से 21 खिलाड़ी हैं, तो वह मिनी ऑक्शन में अधिकतम चार खिलाड़ियों को ही खरीद सकती है।

पिछले सीजन यानी आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स ने 21 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। वहीं, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस ने 20-20 खिलाड़ियों को अपने साथ बनाए रखा था। इन टीमों ने नीलामी में सीमित खिलाड़ियों को खरीदने पर ध्यान दिया था।

आईपीएल 2027 के लिए टीमों का सैलरी पर्स कितना होगा?

आईपीएल 2027 के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजी का कुल सैलरी कैप 157 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें ऑक्शन पर्स के अलावा इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस पे और मैच फीस भी शामिल हैं। रिटेन किए गए खिलाड़ियों पर खर्च होने वाली रकम इसी कुल सैलरी कैप से काटी जाएगी। इसके बाद बची हुई राशि का इस्तेमाल फ्रेंचाइजी 16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन में नए खिलाड़ियों को खरीदने के लिए कर सकेंगी। इसलिए रिटेंशन के दौरान टीमों को सिर्फ खिलाड़ियों के प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि अपने उपलब्ध बजट और भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा।

आईपीएल 2027 ऑक्शन से पहले क्या है पूरा शेड्यूल? रिटेंशन के बाद ऑक्शन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी।

17 नवंबर 2026: सभी फ्रेंचाइजी के लिए खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने की आखिरी तारीख।

23 नवंबर 2026: खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख।

1 दिसंबर 2026: फ्रेंचाइजी को ऑक्शन के लिए अपनी अंतिम खिलाड़ी पसंद की सूची सौंपनी होगी।

3 दिसंबर 2026: आईपीएल 2027 की अंतिम ऑक्शन लिस्ट जारी होगी, जिसमें खिलाड़ियों के सेट भी शामिल होंगे।

16 दिसंबर 2026: आईपीएल 2027 का मिनी ऑक्शन गोवा में आयोजित होगा।

आईपीएल 2027 ट्रेड विंडो में अब तक कितने खिलाड़ियों ने बदली टीम?

आईपीएल 2027 के ट्रेड विंडो में अब तक कुल 10 खिलाड़ियों ने अपनी फ्रेंचाइजी बदली है। इनमें कई बड़े भारतीय नाम भी शामिल हैं। हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की अदला-बदली के साथ ऋषभ पंत और कुलदीप यादव के ट्रेड ने भी काफी चर्चा बटोरी है।



अब तक हुए प्रमुख ट्रेड ऋषभ पंत: लखनऊ सुपर जाएंट्स से दिल्ली कैपिटल्स – 15 करोड़ रुपये

कुलदीप यादव: दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ सुपर जाएंट्स – 13.25 करोड़ रुपये

टी नटराजन: दिल्ली कैपिटल्स से सनराइजर्स हैदराबाद – 5 करोड़ रुपये

जीशान अंसारी: सनराइजर्स हैदराबाद से दिल्ली कैपिटल्स – 40 लाख रुपये

लियाम लिविंगस्टोन: सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई सुपर किंग्स – 6 करोड़ रुपये

जैक एडवर्ड्स: सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई सुपर किंग्स – 3 करोड़ रुपये

खलील अहमद: चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद – 4.8 करोड़ रुपये

नाथन एलिस: चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद – 2 करोड़ रुपये

हार्दिक पांड्या: मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स – 18 करोड़ रुपये

अर्शदीप सिंह: पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस – 18 करोड़ रुपये आईपीएल 2027 के ट्रेड विंडो में अब तक कुल 10 खिलाड़ियों ने अपनी फ्रेंचाइजी बदली है। इनमें कई बड़े भारतीय नाम भी शामिल हैं। हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की अदला-बदली के साथ ऋषभ पंत और कुलदीप यादव के ट्रेड ने भी काफी चर्चा बटोरी है।