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आईपीएल 2027: आखिरी मौका, जानिए कितने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं टीमें; पर्स से ट्रेड तक पूरी जानकारी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Tue, 17 Nov 2026 09:56 AM IST
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सार
आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी को 17 नवंबर तक अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी करनी होगी। इस बार मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों को रिटेन करने की कोई तय सीमा नहीं है, लेकिन एक टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ी और 8 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। सभी टीमों का कुल सैलरी कैप 157 करोड़ रुपये है। वहीं, 16 दिसंबर को गोवा में मिनी ऑक्शन आयोजित होगा। अब फैंस की नजरें रिटेंशन लिस्ट पर हैं, जिससे टीमों की रणनीति और ऑक्शन के लिए बचे बजट की तस्वीर साफ होगी।
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