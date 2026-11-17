1 of 8 गूलर बस हादसे ने कई परिवारों को दिए उम्रभर के जख्म, - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

सफर पर निकले लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यह यात्रा परिवारों के लिए कभी न भरने वाला जख्म छोड़ जाएगी। किसी घर ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना भाई। ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर हुए बस हादसे में जान गंवाने वालों में अधिकतर कम उम्र के लोग बताए जा रहे हैं। हादसे में तीन साल की मासूम समेत कई लोग घायल भी हुए हैं। हरिद्वार से कर्णप्रयाग के लिए निकली विश्वनाथ सेवा की बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। मंगलवार सुबह गूलर बाजार के पास बस पुल से करीब 100 मीटर नीचे गदेरे में जा गिरी। इस हादसे ने आठ परिवारों की खुशियां छीन लीं। सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने एम्स ऋषिकेश पहुंचने पर दम तोड़ दिया।







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2 of 8 ऋषिकेश बस हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

हादसे जान गंवाने वालों में अधिकतर कम उम्र के लोग हैं। जिस उम्र में सपने संजोए जाते हैं, जिंदगी को अपने तरीके से जीने की उम्मीद होती है, उस उम्र में कई लोगों का सफर खत्म हो गया।





3 of 8 ऋषिकेश बस हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

उनके घरों में अब उनके लौटने का इंतजार नहीं होगा। परिवारों के लिए यह यकीन कर पाना भी मुश्किल होगा कि सुबह घर से निकला उनका अपना अब कभी वापस नहीं आएगा।

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4 of 8 अस्पताल में घायल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बस मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे हरिद्वार से रवाना हुई थी। सुबह हुए इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। बस में फंसे और खाई में गिरे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने रेस्क्यू अभियान चलाया।

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5 of 8 अस्पताल में घायल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी