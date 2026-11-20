{"_id":"6b00179654d34fd40105ddbb","slug":"video-chamba-women-waste-management-self-employment-awareness-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा में महिलाओं को कचरा प्रबंधन और स्वरोजगार के प्रति किया जागरूक, आत्मनिर्भर बनाने पर जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नगर परिषद चम्बा ने पहल की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHG) और एरिया लेवल फेडरेशन से जुड़ी महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई। इस गतिविधि के दौरान महिलाओं को घरों से निकलने वाले कचरे का चार श्रेणियों में पृथक्करण करने के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही घरेलू स्तर पर जैविक खाद तैयार करने की प्रक्रिया और इसके महत्व से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करने के साथ स्वरोजगार की गतिविधियों से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया गया। नगर परिषद की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और शहर में बेहतर कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बढ़ावा देना है।

... और पढ़ें