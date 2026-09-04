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चंबा: राधा कृष्ण मंदिर से निकली शोभायात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, भजन-कीर्तन और कृष्ण के जयकारों से भक्तिमय हुआ शहर
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर शुक्रवार को जुलाहकड़ी स्थित राधा कृष्ण मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं पर आधारित रंग-बिरंगी झांकियां सजाई गईं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया और भजन-कीर्तन व जयकारों के साथ भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। शोभायात्रा के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया।
शोभायात्रा में शामिल विभिन्न झांकियां लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहीं। भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों को कलाकारों ने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कलाकारों ने मनमोहक नृत्य भी पेश किए। नृत्य और अन्य प्रस्तुतियों को देखने के लिए मार्ग में लोगों की भीड़ जुटी रही। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर श्रद्धालुओं ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया और श्रीकृष्ण के जयकारे लगाए।
शोभायात्रा में सदर विधायक नीरज नैयर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के समक्ष क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का अवसर भी है। श्रीकृष्ण ने मानव जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर समाज को बेहतर दिशा दी जा सकती है।
शोभायात्रा के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकार और आकर्षक झांकियां विशेष आकर्षण बनी रहीं। मंदिर परिसर से शुरू हुई शोभायात्रा में श्रद्धालु पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ शामिल हुए। भजन-कीर्तन, धार्मिक जयकारों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से जन्माष्टमी का उत्सव यादगार बन गया।
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