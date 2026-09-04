Chamba News: सड़क के किनारे मिला नवजात का सिर, झाड़ियों में पड़ा था धड़

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शरीर के अंग अलग-अलग स्थानों पर मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। एक टैक्सी चालक ने सड़क किनारे नवजात का सिर देखा। उसने घटना की सूचना पंचायत प्रधान शाली को दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए।घटनास्थल के आसपास आवारा कुत्ते देखे जाने की बात भी सामने आई है। ऐसे में पुलिस इस संभावना समेत अन्य सभी पहलुओं की जांच कर रही है कि नवजात की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसके अवशेष अलग-अलग स्थानों पर कैसे पहुंचे।फोरेंसिक जांच से खुलेंगे कई राजपुलिस ने नवजात के अवशेष कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज चंबा भेज दिए हैं। शनिवार को फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम के दौरान नवजात की मौत का संभावित समय, कारण और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है। इससे पुलिस को जांच की दिशा तय करने में मदद मिलेगी।माता-पिता की तलाश में जांच का दायरा बढ़ायापुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा चुराह उपमंडल की दाइयों, निजी स्वास्थ्य संस्थानों और क्लीनिकों में भी जांच की जाएगी। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हाल के दिनों में कहीं किसी महिला ने प्रसव तो नहीं करवाया था। इससे नवजात के माता-पिता तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ाया गया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम पोस्टमार्टम करेगी और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। विजय सकलानी, पुलिस अधीक्षक, चंबा