Chamba News: हत्यारोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने टीम शिमला रवाना

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महिला और पुरुष आरोपी को डीएसपी सलूणी रंजन शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम शिमला लेकर रवाना हुई है। पुलिस को उम्मीद है कि वैज्ञानिक जांच से वारदात से जुड़े अहम सवालों के जवाब मिल सकेंगे।इससे पहले पूछताछ में महिला आरोपी के वारदात में भूमिका स्वीकार करने की बात सामने आई थी। हालांकि, पुलिस ने इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं माना है और किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की संभावना को देखते हुए जांच जारी रखी है। मृतक के परिजनों ने भी डीएसपी से मुलाकात कर निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी।डीएसपी रंजन शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए शिमला ले जाया जा रहा है। टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आने वाले तथ्यों के बारे में कुछ कहा जा सकेगा।