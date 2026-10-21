{"_id":"6ad8a05897c148992805ec5c","slug":"video-ranji-trophy-mumbai-defeats-himachal-by-an-innings-and-97-runs-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"रणजी ट्रॉफी: मुंबई ने हिमाचल को पारी और 97 रन से हराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लुहणू क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी मुकाबले में मुंबई ने चौथे दिन हिमाचल प्रदेश को पारी और 97 रन से करारी शिकस्त दी। हिमाचल की दूसरी पारी 291 रन पर सिमट गई। मुंबई की जीत में सरफराज खान की शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजों के प्रदर्शन ने अहम भूमिका निभाई। पहली पारी में 154 रन बनाने वाले सरफराज खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चौथे दिन हिमाचल प्रदेश ने तीन विकेट पर 144 रन से आगे खेलना शुरू किया। कप्तान पुखराज मान ने 50 रन और वैभव काल्टा ने 63 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से हिमाचल की पारी आगे नहीं बढ़ सकी। अंततः पूरी टीम 291 रन पर आउट हो गई। मुंबई की ओर से मोहित अवस्थी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट हासिल किए। उनकी गेंदबाजी ने हिमाचल की दूसरी पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई। मुंबई की जीत के प्रमुख नायकों में सरफराज खान शामिल रहे। उन्होंने पहली पारी में 154 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मुकाबले का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। रणजी मुकाबले के दौरान मुंबई के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने बिलासपुर स्थित लुहणू क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती की सराहना की। उनके इस बयान से मैदान की प्राकृतिक सुंदरता और खेल आयोजन के लिए इसकी अहमियत भी चर्चा में रही। मुंबई टीम के मेंटर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर संदीप पाटिल ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने की प्रेरणा दी।

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