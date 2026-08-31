{"_id":"6a950b8a841d0bdfb10883b1","slug":"video-naina-devi-temple-bilaspur-35000-devotees-darshan-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: श्री नयना देवी जी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, 35 हजार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिलासपुर: श्री नयना देवी जी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, 35 हजार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नयना देवी जी मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दिनभर करीब 35 हजार श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाया और सुख-समृद्धि की कामना की। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी।
रविवार का अवकाश होने के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और विधिवत पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया।
दिनभर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय नजर आया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण मंदिर क्षेत्र में सुबह से शाम तक रौनक बनी रही। शाम तक भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते रहे।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर में कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। पुलिस जवानों ने मंदिर परिसर के साथ मुख्य मार्गों और पार्किंग क्षेत्रों में भी व्यवस्था संभाली।
मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस तथा मंदिर कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।