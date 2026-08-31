Bilaspur News: सिटी में आज

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भंडारा: बाबा नाहर सिंह मंदिर धौलरा में सुबह 10:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।



कार्यक्रम: भाषा एवं संस्कृति विभाग के बहुउद्देशीय कला एवं सांस्कृतिक परिसर बिलासपुर में पूर्वाह्न 11:00 बजे एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम शुरू होगा।



काम की बात : उपमंडल घुमारवीं की जोल-डोमेहर सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।

भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह सात बजे से भंडारा शुरू होगा।