Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:55 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:55 PM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह सात बजे से भंडारा शुरू होगा।
भंडारा: बाबा नाहर सिंह मंदिर धौलरा में सुबह 10:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
कार्यक्रम: भाषा एवं संस्कृति विभाग के बहुउद्देशीय कला एवं सांस्कृतिक परिसर बिलासपुर में पूर्वाह्न 11:00 बजे एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम शुरू होगा।
काम की बात : उपमंडल घुमारवीं की जोल-डोमेहर सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।
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भंडारा: बाबा नाहर सिंह मंदिर धौलरा में सुबह 10:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
कार्यक्रम: भाषा एवं संस्कृति विभाग के बहुउद्देशीय कला एवं सांस्कृतिक परिसर बिलासपुर में पूर्वाह्न 11:00 बजे एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम शुरू होगा।
काम की बात : उपमंडल घुमारवीं की जोल-डोमेहर सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।