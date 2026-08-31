फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   60-year-old man dies after falling into a ravine while out to gather grass.

Bilaspur News: घास लेने निकले 60 वर्षीय व्यक्ति की खड्ड में गिरने से मौत

Mon, 31 Aug 2026 11:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
60-year-old man dies after falling into a ravine while out to gather grass.
रोहल खड्ड में गिरने से हुई मौत मामले में जांच करने पहुंची पुलिस और मौजूद परिजन। स्रोत: जागरूक प
रातभर तलाश के बाद सोमवार सुबह रोहल खड्ड में मिला शव
विज्ञापन

पगडंडी पर पैर फिसलने की आशंका

संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी (बिलासपुर)। भराड़ी थाना क्षेत्र की पडयालग पंचायत के लड़ा कस्बे में रोहल खड्ड में गिरने से 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मिहाड़ा (उंडा) गांव निवासी नंदलाल के रूप में हुई है। नंदलाल पिछले कुछ वर्षों से परिवार के साथ लड़ा स्थित अपने ससुराल में रह रहे थे।
जानकारी के अनुसार नंदलाल रविवार शाम करीब चार बजे दराटी और रस्सी लेकर खेतों की ओर घास लेने निकले थे। देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। खेतों, पगडंडियों और आसपास के संभावित स्थानों पर खोजबीन के बावजूद उनका कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने भराड़ी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
विज्ञापन

सूचना मिलने पर पुलिस ने भी तलाश अभियान शुरू किया। पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन करने के साथ पडयालग चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली, लेकिन रात तक नंदलाल का कोई सुराग नहीं मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

सोमवार सुबह करीब पांच बजे पुलिस और परिजनों ने दोबारा तलाश शुरू की। खेतों और पगडंडियों के अलावा रोहल खड्ड के आसपास भी खोजबीन की गई। इसी दौरान नंदलाल का शव खड्ड में पानी के बीच मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जांच में पगडंडी पर पैर फिसलने के कारण खड्ड में गिरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस घटना के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति और स्पष्ट होगी। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed