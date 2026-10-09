{"_id":"6ac890cf692f4f37600274d5","slug":"video-jp-nadda-development-projects-review-meeting-bilaspur-himachal-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर में नड्डा की अध्यक्षता में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिलासपुर के बचत भवन में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक शुरू हो गई। बैठक में सांसद कंगना रनौत, सुरेश भारद्वाज और हर्ष महाजन भी भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया जा रहा है। अधिकारियों से परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति और कार्यों में हुई प्रगति को लेकर जानकारी ली जा रही है। बैठक में प्रदेश में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्गों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों की प्रगति पर भी चर्चा हो रही है। प्रदेश में चल रही रेलवे परियोजनाओं को लेकर भी संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। बैठक का उद्देश्य विकास कार्यों की स्थिति का आकलन करना और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, समीक्षा बैठक दोपहर 1:30 बजे तक प्रस्तावित है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा दोपहर 1:30 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता में बैठक से जुड़े विषयों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा के संबंध में जानकारी दिए जाने की उम्मीद है।

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