बिलासपुर। झंडूता से वाया ज्योरीपतन, ककरूघाट और ऋषिकेश होते हुए एम्स बिलासपुर तक बस सेवा शुरू करने की मांग उठी है। जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में जांगला वार्ड के सदस्य देवांश चंदेल ने कहा कि इससे मरीजों, तीमारदारों और आम लोगों को राहत मिलेगी।उन्होंने ककरूघाट-ऋषिकेश-बिलासपुर बस सेवा को धराड़सानी और ककरूघाट तक दोबारा शुरू करने की मांग की। बस सेवा बंद होने से स्कूली विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा पीएचसी गेहड़वीं में स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति और उपस्वास्थ्य केंद्र नखलेहड़ा को पीएचसी का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। चंदेल ने नखलेहड़ा पंचायत के मुसाहन-पसोल-बजीरा-लुरहाड़ मार्ग की मरम्मत करवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस सड़क पर करीब 150 परिवार निर्भर हैं। इसके अलावा औहर-हीरापुर-समोह और गेहड़वीं-सिरु-बैहना जट्टां सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने जिला परिषद की वर्ष 2024-25 और 2025-26 की लंबित विकास योजनाओं को गति देने के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर आवश्यक संशोधन करने की मांग भी उठाई, ताकि विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके।